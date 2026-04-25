Велогонщик из Колумбии умер после падения на соревнованиях

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Колумбийский велогонщик Кристиан Камило Муньос скончался через несколько дней после падения на соревнованиях, сообщает команда спортсмена Nu Colombia в сториз Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"После падения Кристиан первоначально был доставлен в медицинский центр, где ему оказали помощь в связи с травмой колена. В Овьедо Кристиана вновь перевезли в клинику, где медперсонал обнаружил инфекцию правой ноги, потребовавшую специализированной медицинской помощи. В последние часы его клиническое состояние ухудшилось, и, несмотря на все усилия медицинской команды, Кристиан скончался утром в эту пятницу", - говорится в сообщении команды.