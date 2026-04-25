В ЛНР при ударе украинских дронов погибли три человека
16:55 25.04.2026 (обновлено: 17:43 25.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После налета дронов ВСУ на село Солонцы погибли три человека, еще двое ранены.
  • Под удар беспилотников также попали Лисичанск и Луганск, есть повреждения инфраструктуры.
  • В Рубежном БПЛА атаковали легковушку, пострадали пожилые мужчина и женщина.
ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Три человека погибли после ночного налета дронов ВСУ на село Солонцы в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Еще двое ранены. Полностью разрушены четыре дома. (Сотрудники) МЧС ликвидировали возгорание, проводится разбор завалов", — написал он на платформе "Макс".
Под удар противника попали Лисичанск и Луганск. В последнем поврежден автобусный парк, в нескольких районах города нарушено электроснабжение. Его уже восстанавливают энергетики, уточнил Пасечник.
Кроме того, сегодня днем украинские беспилотники атаковали легковушку в Рубежном, пострадали пожилые мужчина и женщина.
"Повторно вражеский БПЛА ударил по дорожной технике, ранен работник <...> службы", — добавил глава региона.
На местах работают следователи.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскЛеонид ПасечникЛисичанскПроисшествия
 
 
