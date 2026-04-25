В ЛНР при ударе украинских дронов погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После налета дронов ВСУ на село Солонцы погибли три человека, еще двое ранены.
- Под удар беспилотников также попали Лисичанск и Луганск, есть повреждения инфраструктуры.
- В Рубежном БПЛА атаковали легковушку, пострадали пожилые мужчина и женщина.
ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Три человека погибли после ночного налета дронов ВСУ на село Солонцы в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Кроме того, сегодня днем украинские беспилотники атаковали легковушку в Рубежном, пострадали пожилые мужчина и женщина.
"Повторно вражеский БПЛА ударил по дорожной технике, ранен работник <...> службы", — добавил глава региона.
На местах работают следователи.
22 июня 2022, 17:18