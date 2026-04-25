ЦСКА и "Рубин" не забили голов в матче 27-го тура РПЛ

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Казани завершилась со счетом 0:0. Последний раз команды играли безголевую ничью в Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче 12-го тура сезона-2023/24, встреча также прошла на стадионе "Рубина".

ЦСКА провел третий ничейный матч подряд в чемпионате и вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Рубин" (39) идет на седьмой позиции.