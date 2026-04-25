Васильев русской поговоркой описал включение Тардифа в Зал славы
17:46 25.04.2026 (обновлено: 18:24 25.04.2026)
Васильев русской поговоркой описал включение Тардифа в Зал славы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев назвал решение о включении Тардифа в Зал славы IIHF политическим и местечковым.
  • Это решение не имеет никакого отношения к спорту и хоккею, добавил он.
  • Тардиф будет введен в Зал славы IIHF в категории "Функционер".
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Включение президента Международной федерации хоккея (IIHF) француза Люка Тардифа в Зал славы организации не имеет никакого отношения к спорту и хоккею, это решение политического и местечкового характера, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Тардиф будет введен в Зал славы IIHF в категории "Функционер". Торжественная церемония состоится во время чемпионата мира в Швейцарии, который пройдет с 15 по 31 мая.
"Политика часто непредсказуема и непонятна. Это решение IIHF, к сожалению, не имеет никакого отношения к спорту и к реальному положению дел в хоккее. Может быть, его готовят к уходу и поэтому дают такую награду. У нас поговорки очень жизненные, и здесь можно привести одну из них - "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку". Это такой, можно сказать, междусобойчик. И удивляться этому уже не приходится", - сказал Васильев.
Тардиф занимает пост главы IIHF с 2021 года. В марте француз принял решение не баллотироваться на новый срок, он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
