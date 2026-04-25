В Москве могут открыться два беговых центра

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Беговой центр в Лужниках планируется открыть в мае, также ведутся переговоры по запуску второй площадки, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"Сейчас мы ведем подготовительные работы, надеемся запустить в мае месяце, возможно даже после майских праздников. Также мы ведем переговоры по запуску второй площадки", - сказал Тарасов, отвечая на вопрос, когда начнет работать беговой центр на территории Лужников.
Он подчеркнул, что в планах создать пять беговых центров – по одному в центре города, на севере, юге, западе и востоке.