КСИР подозревает задержанный ранее танкер в сотрудничестве с военными США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подозревает, что судно Epaminodes сотрудничает с военными США.
- Судно Epaminodes, задержанное КСИР, направлялось в индийский порт Мундра и сделало 36 остановок в 11 разных портах США с 2024 по 2026 годы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подозревает, что судно Epaminodes, задержанное ранее за попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения, сотрудничает с военными США, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
В среду иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщали о том, что военные задержали два судна - MSC-Francesca, связанное с Израилем, и Epaminodes, которые попытались пройти без разрешения в районе Ормузского пролива.
"Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал подробности о судне, которое он недавно захватил и передал в иранские территориальные воды, заподозрив его в сотрудничестве с американскими военными. КСИР включил в отчет подробности о судне, определенном как Epaminodes", - говорится в публикации телеканала.
По данным Press TV, КСИР опубликовал отчет о задержанных судах в субботу. Они будут отправлены к территориальным водам Ирана для проверки груза и соответствующих документов. В отчете утверждается, что судно Epaminodes шло под флагом Либерии и направлялось в индийский контейнерный порт Мундра. Телеканал добавляет со ссылкой на КСИР, что с 2024 по 2026 годы судно сделало 36 остановок в 11 разных портах США, во время которых оно выгрузило около 299 тысяч тонн груза.
КСИР подчеркнул, что судно находилось у иранского острова Ларек в Ормузском проливе два дня назад.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
КСИР арестовал 69 человек, работающих на США и Израиль
18 апреля, 23:08