КСИР подозревает задержанный ранее танкер в сотрудничестве с военными США

"Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал подробности о судне, которое он недавно захватил и передал в иранские территориальные воды, заподозрив его в сотрудничестве с американскими военными. КСИР включил в отчет подробности о судне, определенном как Epaminodes", - говорится в публикации телеканала.