Подозреваемый в нападении на врачей в больнице в Дагестане не признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в нападении на врачей в больнице в Махачкале не признал свою вину.

Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу.

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Следователь на заседании по избранию меры пресечения жителю Дагестана, подозреваемому в нападении на врачей в больнице в Махачкале, сообщил, что в ходе допроса фигурант свою вину не признал, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 31-летнего уроженца села Тлярата Гумбетовского района Дагестана Шамиля Сурхаева, который, по данным следствия, 23 апреля напал с ножом на врачей Республиканской клинической больницы имени Вишневского.

"Допрошенный Сурхаев в ходе допроса свою вину не признал. Причастность Сурхаева к совершению указанного преступления подтверждает совокупность собранных в ходе предварительного следствия доказательств", - сказал следователь.

По его словам, после совершения преступления Сурхаев попытался скрыться с места происшествия, но был задержан "благодаря активным действиям сотрудников полиции и охраны медицинского учреждения".