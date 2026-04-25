Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в нападении на врачей в больнице в Дагестане не признал вину - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 25.04.2026
Подозреваемый в нападении на врачей в больнице в Дагестане не признал вину

Подозреваемый в нападении на врачей в Махачкале не признал вину

© Фото : Фемида Дагестана/TelegramПодозреваемый в нападении на врачей в больнице в Дагестане
Подозреваемый в нападении на врачей в больнице в Дагестане - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Фото : Фемида Дагестана/Telegram
Подозреваемый в нападении на врачей в больнице в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в нападении на врачей в больнице в Махачкале не признал свою вину.
  • Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу.
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Следователь на заседании по избранию меры пресечения жителю Дагестана, подозреваемому в нападении на врачей в больнице в Махачкале, сообщил, что в ходе допроса фигурант свою вину не признал, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 31-летнего уроженца села Тлярата Гумбетовского района Дагестана Шамиля Сурхаева, который, по данным следствия, 23 апреля напал с ножом на врачей Республиканской клинической больницы имени Вишневского.
"Допрошенный Сурхаев в ходе допроса свою вину не признал. Причастность Сурхаева к совершению указанного преступления подтверждает совокупность собранных в ходе предварительного следствия доказательств", - сказал следователь.
По его словам, после совершения преступления Сурхаев попытался скрыться с места происшествия, но был задержан "благодаря активным действиям сотрудников полиции и охраны медицинского учреждения".
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Врач-хирург в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Махачкале рассказали о состоянии хирурга, пострадавшего после нападения
Вчера, 11:10
 
ПроисшествияМахачкалаГумбетовский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала