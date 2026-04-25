Рейтинг@Mail.ru
Суд приступил к делу о нападении на врачей в больнице в Махачкале
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 25.04.2026 (обновлено: 12:53 25.04.2026)
Суд приступил к делу о нападении на врачей в больнице в Махачкале

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приступил к рассмотрению ходатайства следствия о заключении под стражу напавшего с ножом на врачей в больнице в Махачкале.
  • Подозреваемый — 31-летний Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана.
  • По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд приступил к рассмотрению ходатайства следствия о заключении под стражу напавшего с ножом на врачей в больнице в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Подозреваемый – 31-летний Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Врач-хирург в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). На допросе, видео которого опубликовала пресс-служба МВД республики, задержанный признался, что в день нападения принимал наркотики.
Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Пострадавший при нападении в Махачкале травматолог пытался спасти коллегу
24 апреля, 00:44
 
ПроисшествияГумбетовский районРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала