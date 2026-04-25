Суд приступил к делу о нападении на врачей в больнице в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд приступил к рассмотрению ходатайства следствия о заключении под стражу напавшего с ножом на врачей в больнице в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Подозреваемый – 31-летний Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Врач-хирург в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). На допросе, видео которого опубликовала пресс-служба МВД республики, задержанный признался, что в день нападения принимал наркотики.