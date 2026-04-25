В Минобрнауки назвали вузы с самым большим числом студентов ​

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ), Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по количеству студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
По данным ведомства, лидером по числу обучающихся является Уральский федеральный университет (48,5 тысяч человек). На втором месте - Высшая школа экономики (47 тысяч), на третьем - МГУ имени Ломоносова, где обучаются более 45 тысяч человек.
В первую пятерку также вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН имени Патриса Лумумбы. В них учатся более 38 тысяч студентов.
Кроме того, в топ-10 крупнейших вузов попали Донской государственный технический университет, МИРЭА, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, РАНХиГС и Финансовый университет при правительстве РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в вузах и колледжах страны увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям.