В Минобрнауки назвали вузы с самым большим числом студентов ​
02:28 25.04.2026 (обновлено: 02:34 25.04.2026)
В Минобрнауки назвали вузы с самым большим числом студентов ​

РИА Новости: УрФУ и ВШЭ возглавили топ вузов с самым большим числом студентов ​

Студенты во время лекции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уральский федеральный университет (УрФУ), Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по количеству студентов.
  • Лидером по числу обучающихся является УрФУ (48,5 тысяч человек), на втором месте — Высшая школа экономики (47 тысяч), на третьем — МГУ имени Ломоносова (более 45 тысяч человек).
  • В первую пятерку также вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН имени Патриса Лумумбы, в которых учатся более 38 тысяч студентов.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ), Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по количеству студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
По данным ведомства, лидером по числу обучающихся является Уральский федеральный университет (48,5 тысяч человек). На втором месте - Высшая школа экономики (47 тысяч), на третьем - МГУ имени Ломоносова, где обучаются более 45 тысяч человек.
В первую пятерку также вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН имени Патриса Лумумбы. В них учатся более 38 тысяч студентов.
Кроме того, в топ-10 крупнейших вузов попали Донской государственный технический университет, МИРЭА, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, РАНХиГС и Финансовый университет при правительстве РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в вузах и колледжах страны увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям.
ОбществоРоссияМихаил МишустинУральский федеральный университетВысшая школа экономики (ВШЭ)Казанский (Приволжский) федеральный университет
 
 
