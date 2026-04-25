В Турции признались, что трасса "Формулы-1" нуждается в обновлении - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
11:18 25.04.2026 (обновлено: 12:13 25.04.2026)
В Турции признались, что трасса "Формулы-1" нуждается в обновлении

Бак: трасса "Формулы-1" в Стамбуле требует модернизации

  • Трассе «Формулы-1» в Стамбуле требуется модернизация.
  • «Гран-при Турции» вернется в календарь «Формулы-1» как минимум на пять лет, начиная с 2027 года.
  • Трасса Istanbul Park ранее принимала этапы чемпионата в 2005–2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах.
СТАМБУЛ, 25 апр – РИА Новости. Трассе "Формулы-1" в Стамбуле требуется модернизация, запланировано возведение ряда дополнительных объектов, сообщил министр по делам молодежи и спорта Турции Осман Бак.
Гран-при Турции вернется в календарь "Формулы-1" как минимум на пять лет начиная с 2027 года, сообщила в пятницу администрация президента Турции.
"У Автомобильной федерации Турции много работы впереди. Эта трасса является самой крупной спортивной инвестицией за время существования Турецкой Республики. Эта трасса требует модернизации, мы сейчас строим ее новые фрагменты", - цитирует министра телеканал CNN Türk.
Трасса Istanbul Park принимала этапы чемпионата в 2005–2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах.
