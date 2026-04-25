Сакс предостерег США от заявлений о превосходстве в мире

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предостерег власти США от заявлений о превосходстве Штатов в мире, где у многих стран есть ядерное оружие.
"Это совершенно неправильный подход к нашему миру", - сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"Мир встречается со многими глубокими проблемами. Много стран с ядерным оружием, много могущественных стран. Нужно найти способ поладить, сотрудничать и решать проблемы", - добавил Сакс.
Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа описывает свои подходы в политике лозунгом "Америка на первом месте". В международном контексте руководство Штатов всегда подчеркивает, что будет руководствоваться в первую очередь внутренними интересами и законодательством.