Сакс предостерег США от заявлений о превосходстве в мире - РИА Новости, 25.04.2026
04:58 25.04.2026
Сакс предостерег США от заявлений о превосходстве в мире

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предостерег власти США от заявлений о превосходстве Штатов в мире, где у многих стран есть ядерное оружие.
"Это совершенно неправильный подход к нашему миру", - сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Так он описал заявления руководства США о превосходстве Америки в мире.
"Мир встречается со многими глубокими проблемами. Много стран с ядерным оружием, много могущественных стран. Нужно найти способ поладить, сотрудничать и решать проблемы", - добавил Сакс.
Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа описывает свои подходы в политике лозунгом "Америка на первом месте". В международном контексте руководство Штатов всегда подчеркивает, что будет руководствоваться в первую очередь внутренними интересами и законодательством.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Встреча экспертов "ядерной пятерки" планируется в Нью-Йорке, заявили в МИД
Вчера, 03:27
 
В миреСШААмерикаТакер КарлсонДональд ТрампКолумбийский университет
 
 
