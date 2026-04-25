23:22 25.04.2026
На Солнце произошли две мощные вспышки

Астрономы РАН зафиксировали на Солнце две сильные вспышки класса М

Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце в субботу, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В таблице на сайте лаборатории указано, что вспышки произошли в 10.59 и 17.30 мск. Им были присвоены баллы М1.3 и М1.1. Кроме того, в течение суток были зафиксированы 11 обычных вспышек класса С.
Накануне на Солнце впервые за 2,5 месяца случились две вспышки максимального класса Х. Плазма, выброшенная при этом Солнцем, прошла мимо Земли и не оказала на нее никакого влияния.
