Защитник "Реала" пропустит чемпионат мира из-за травмы - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
15:45 25.04.2026 (обновлено: 15:49 25.04.2026)
Защитник "Реала" пропустит чемпионат мира из-за травмы

As: защитник "Реала" Милитао пропустит чемпионат мира из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Эдер Милитао не сыграет на чемпионате мира 2026 года из-за мышечной травмы в левом подколенном сухожилии.
  • Милитао пропустит от четырех до пяти месяцев и будет готов только к началу сезона 2026/27.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Эдер Милитао не сыграет на чемпионате мира 2026 года из-за мышечной травмы в левом подколенном сухожилии, сообщает As.
Во вторник Милитао из-за боли покинул поле в конце первого тайма матча с "Алавесом" (2:1). Согласно медицинскому заявлению "Реала", у бразильца повреждена мышца левой ноги.
По данным As, первоначальные прогнозы предполагали отсутствие Милитао на 4-5 недель, но позже было принято решение о проведении операции, которая значительно снизит риск рецидива травмы. Милитао пропустит от четырех до пяти месяцев и будет готов только к началу сезона-2026/27. Таким образом, спортсмен не сыграет на втором чемпионате мира подряд.
На счету 28-летнего Милитао два гола за "Реал" в 21 матче текущего сезона, однако из-за травмы бразилец был вынужден пропустить большую часть сезона.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
