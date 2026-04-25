Защитник "Реала" пропустит чемпионат мира из-за травмы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Эдер Милитао не сыграет на чемпионате мира 2026 года из-за мышечной травмы в левом подколенном сухожилии, сообщает As.
По данным As, первоначальные прогнозы предполагали отсутствие Милитао на 4-5 недель, но позже было принято решение о проведении операции, которая значительно снизит риск рецидива травмы. Милитао пропустит от четырех до пяти месяцев и будет готов только к началу сезона-2026/27. Таким образом, спортсмен не сыграет на втором чемпионате мира подряд.
На счету 28-летнего Милитао два гола за "Реал" в 21 матче текущего сезона, однако из-за травмы бразилец был вынужден пропустить большую часть сезона.
