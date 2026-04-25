СК попросил арестовать подозреваемого в нападении на врачей в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Следователь запросил для подозреваемого в нападении с ножом на врачей в больнице в Махачкале арест на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Подозреваемый – 31-летний Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана.
"Ходатайствую об избрании в отношении подозреваемого… меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сказал следователь.
Прокурор ходатайство поддержал.