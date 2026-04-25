В Саксонии прошла церемония у мемориала встречи Красной армии и войск США
18:20 25.04.2026
В Саксонии прошла церемония у мемориала встречи Красной армии и войск США

  • В Саксонии прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику, посвященному встрече советских и американских войск 25 апреля 1945 года.
  • В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, бургомистр города Штрела Йорг Еромин, сотрудники российской дипмиссии и представители местной общественности.
БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов к памятнику, посвященному первой документально зафиксированной встрече советских и американских войск на территории Германии в апреле 1945 года, состоялась в субботу в городе Штрела федеральной земли Саксония, сообщили в посольстве России в ФРГ.
"Двадцать пятого апреля 2026 года в городе Штрела состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику, посвященному встрече советских и американских войск 25 апреля 1945 года", - говорится в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что в мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, бургомистр города Штрела Йорг Еромин, сотрудники российской дипмиссии, в том числе отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества и аппарата атташе по вопросам обороны, а также представители местной общественности.
Памятник на берегу Эльбы в Штреле посвящен исторической встрече советских и американских войск 25 апреля 1945 года. В непосредственной близости от города, в районе Лоренцкирх, состоялась первая документально зафиксированная встреча частей Красной армии и армии США на территории Германии.
Монумент расположен на месте бывшей паромной переправы. Именно здесь американский лейтенант Альберт Коцебу со своим патрулем 273-го пехотного полка 69-й пехотной дивизии США встретился с советскими подразделениями под командованием подполковника Александра Гордеева из состава 175-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской армии.
Торжественное открытие памятника состоялось в 1995 году в честь 50-летия встречи на Эльбе. Автор монумента - российский скульптор Владимир Суровцев, известный своими работами на тему войны и мира. Памятник символизирует важность сотрудничества и взаимопонимания между народами, особенно в сложные исторические периоды.
