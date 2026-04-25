Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе впервые с 2020 года - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
21:26 25.04.2026 (обновлено: 22:11 25.04.2026)
Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе впервые с 2020 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе в Тиране.
  • В решающей схватке в весовой категории до 97 кг Садулаев победил Батырбека Цакулова из сборной Словакии.
  • Садулаев стал шестикратным чемпионом Европы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы, который проходит в Тиране.
В решающей схватке в весовой категории до 97 кг он победил серебряного и бронзового призера чемпионата мира в составе сборной Словакии Батырбека Цакулова, который ранее выступал за Россию. Бронза на счету представляющего Болгарию Ахмеда Магамаева и Гиви Мачарашвили из Грузии.
Садулаеву 29 лет. Он стал шестикратным чемпионом Европы. На его счету пять побед на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026), а также золото Европейских игр 2015 года, которое Объединенный мир борьбы (UWW) приравнял к победе на чемпионате Европы, поскольку в связи с включением борьбы в программу Европейских игр отдельный чемпионат в том году не проводился. Кроме того, Садулаев побеждал на Европейских играх 2019 года. Также борец становился чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Игр-2020 в Токио, шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).
Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
