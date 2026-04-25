Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе впервые с 2020 года

В решающей схватке в весовой категории до 97 кг он победил серебряного и бронзового призера чемпионата мира в составе сборной Словакии Батырбека Цакулова, который ранее выступал за Россию. Бронза на счету представляющего Болгарию Ахмеда Магамаева и Гиви Мачарашвили из Грузии.

Садулаеву 29 лет. Он стал шестикратным чемпионом Европы. На его счету пять побед на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026), а также золото Европейских игр 2015 года, которое Объединенный мир борьбы (UWW) приравнял к победе на чемпионате Европы, поскольку в связи с включением борьбы в программу Европейских игр отдельный чемпионат в том году не проводился. Кроме того, Садулаев побеждал на Европейских играх 2019 года. Также борец становился чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Игр-2020 в Токио, шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).