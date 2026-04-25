Ротенберг рассказал, что делается для возвращения России к турнирам

- Все организации работают над возвращением сборной России к международным турнирам, заявил член совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Роман Ротенберг.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что все организации работают над возвращением сборной России к международным турнирам.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
"Конечно, все работают над возвращением. Недавно у нас была вчера с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтяревым, мы это обсудили. Все вместе работаем как одна команда, чтобы мы быстрее вернулись на международную арену: адвокаты, министерство спорта, администрация президента нам помогает", - сказал Ротенберг.
