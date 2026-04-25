Ротенберг рассказал, что делается для возвращения России к турнирам

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что все организации работают над возвращением сборной России к международным турнирам.