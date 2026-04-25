Разин назвал "Металлург" немощным в матче с "Ак Барсом"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил, что поражение от казанского "Ак Барса" стало страшным началом для команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В субботу "Металлург" дома уступил "Ак Барсу" со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. В первом периоде хоккеисты "Магнитки" нанесли 4 броска в створ против 18 у соперника. После третьей пропущенной шайбы Разин произвел замену вратаря. Вместо Александра Смолина на лед вышел Илья Набоков.
25 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
09:26 • Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
09:34 • Александр Петунин
02:29 • Илья Сафонов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
10:01 • Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Илья Карпухин)
15:33 • Нэйтан Тодд
12:43 • Александр Хмелевский
(Кирилл Семенов, Mitchell Miller)
12:16 • Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)
"Ужасное начало, страшное начало для нашей команды. Такого не было, наверное, за все время. Первый период, скажем так, даже не отражает всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что всего лишь 0:3 было. Второй период сыграли хорошо, в третьем тоже могли зацепиться, но увы. На данную минуту пока вот так вот", - заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Металлурга" во "ВКонтакте".
"Ак Барс" открыл счет в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.