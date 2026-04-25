Финны возмущены отсутствием ПВО после падения дронов, заявила активистка

Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 25 апр - РИА Новости. Жители Финляндии после инцидентов с падением украинских беспилотников на территории страны задаются вопросом, где находится их собственная система противовоздушной обороны, и возмущены заявлениями властей о полной безопасности, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
Полиция Финляндии в середине апреля сообщала об обнаружении очередного беспилотника на юго-востоке страны, который идентифицировали как украинский и который в итоге пришлось обезвреживать контролируемым подрывом. На фоне инцидентов с падающими беспилотниками был повышен уровень готовности служб безопасности, в том числе сил обороны, пограничной службы и полиции.
"Местные жители в Ковула, в Париккала и в этих регионах спросили, то есть у них много вопросов к финскому государству. Как это так? У нас ПВО нету?" - заявила РИА Новости активистка.
Ранее финские СМИ сообщили, что украинские дроны над Финляндией сбила российская ПВО. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при этом заявляет, что страна в безопасности, и предлагает принять ситуацию как данность, оправдывая происходящее защитой Украины.
"Мы получили 17 миллионов на разработку или покупку дронов. Это было недавно. А теперь, оказывается, у нас и ПВО нету? Или где оно? Или как? Да, наш премьер-министр Петтери Орпо говорил, что все в порядке, все хорошо, мы в безопасности и мы должны принять это как должно. Ведь Украина защищается. Как можно защищаться, нападая через чужую территорию на какую-то страну?" - добавила Райски.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.