Путин назвал Жириновского одним из самых ярких политиков современности - РИА Новости, 25.04.2026
12:40 25.04.2026
Путин назвал Жириновского одним из самых ярких политиков современности

Путин: Жириновский является одним из самых ярких политиков нашего времени

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Жириновский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Жириновского одним из самых ярких политиков современности.
  • Путин отметил, что Жириновский был мастером глубокого анализа и эпатажа одновременно.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского одним из самых ярких политиков современности, отметив, что он сочетал в себе несочетаемое, будучи одновременно мастером глубокого анализа и эпатажа.
"В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Безусловно, это один из самых ярких политиков нашего времени. Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором", - заявил Путин в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести".
"В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский", - добавил президент РФ.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
