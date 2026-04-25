Путин назвал Жириновского одним из самых ярких политиков современности

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского одним из самых ярких политиков современности, отметив, что он сочетал в себе несочетаемое, будучи одновременно мастером глубокого анализа и эпатажа.
"В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Безусловно, это один из самых ярких политиков нашего времени. Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором", - заявил Путин в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести".
"В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский", - добавил президент РФ.