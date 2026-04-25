Путин рассказал о последнем разговоре с Жириновским

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России.

"Я помню последний разговор с ним - позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, - сказал он, - я ведь еще нужен России", - вспоминает Путин

Президент считает, что такое отношение к стране было в характере политика.

"Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине", - отметил Путин.