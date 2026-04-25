Путин рассказал о последнем разговоре с Жириновским
12:05 25.04.2026
Путин рассказал о последнем разговоре с Жириновским

© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин и Владимир Жириновский
Владимир Путин и Владимир Жириновский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и слова политика о том, что он еще нужен России.
О той беседе президент рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".
"Я помню последний разговор с ним - позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, - сказал он, - я ведь еще нужен России", - вспоминает Путин.
Президент считает, что такое отношение к стране было в характере политика.
"Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине", - отметил Путин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
РоссияВладимир ЖириновскийВладимир ПутинЛДПРГосдума РФ
 
 
