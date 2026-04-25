Супругам погибших бойцов СВО дали право бесплатно поступить в вуз

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 25.04.2026 (обновлено: 14:28 25.04.2026)
Супругам погибших бойцов СВО дали право бесплатно поступить в вузы и колледжи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Аудитория в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруги погибших участников СВО могут бесплатно поступить в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний.
  • Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
  • Инициатива касается жен погибших бойцов спецоперации, ополченцев Донбасса и участников боевых действий в других странах, не вступивших в повторный брак.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Супруги погибших участников спецоперации теперь могут бесплатно поступить в вузы и колледжи, следует из закона, подписанного Владимиром Путиным.
"Инициатива касается жен погибших бойцов СВО, ополченцев Донбасса и участников иных боевых действий на территориях других государств, не вступивших в повторный брак", — заявила замглавы социального комитета Совфеда Дарья Лантратова.
Перечисленные категории граждан имеют право бесплатно получить высшее образование по отдельной квоте без вступительных испытаний.
Закон разрабатывала группа по обеспечению прав и интересов участников спецоперации и членов их семей. По мнению авторов инициативы, супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении: потеря кормильца предполагает устройство на работу, для чего требуется соответствующее образование и подготовка.
ОбществоРоссияДонбассВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала