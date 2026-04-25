Супругам погибших бойцов СВО дали право бесплатно поступить в вуз

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Супруги погибших участников спецоперации теперь могут бесплатно поступить в вузы и колледжи, следует из закона, подписанного Владимиром Путиным.
Перечисленные категории граждан имеют право бесплатно получить высшее образование по отдельной квоте без вступительных испытаний.
Закон разрабатывала группа по обеспечению прав и интересов участников спецоперации и членов их семей. По мнению авторов инициативы, супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении: потеря кормильца предполагает устройство на работу, для чего требуется соответствующее образование и подготовка.