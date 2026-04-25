Стали известны победители в технической программе дуэтов чемпионата России

В соревнованиях смешанных дуэтов лучший результат показали Алина Румянцева и Захар Трофимов.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко стали победителями в технической программе соревнований дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.

Победительницы получили за свое выступление 313,9416 балла. Второе место заняли Александра и Елизавета Пичужкины (307,9276 балла). Третьими стали Дарья Андрушкевич и Амалия Белоглазова (304,7525).