Стали известны победители в технической программе дуэтов чемпионата России

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко стали победителями в технической программе соревнований дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
Победительницы получили за свое выступление 313,9416 балла. Второе место заняли Александра и Елизавета Пичужкины (307,9276 балла). Третьими стали Дарья Андрушкевич и Амалия Белоглазова (304,7525).
В соревнованиях смешанных дуэтов лучший результат показали Алина Румянцева и Захар Трофимов (247,0808), второе место заняли Алиса Зуева и Артем Удалов (237,9509), третьими стали Полина Сазонова и Сергей Самсонов (236,6492).
Чемпионат России завершится 28 апреля.