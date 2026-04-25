В Петербурге открыли уникальный световой фонтан, посвященный мирному атому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Уникальный световой фонтан, посвященный мирному атому, открыт в субботу на Аллее Чернобыльцев в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
"Накануне 40-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в Приморском районе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торжественно запустил фонтан на Аллее Чернобыльцев… (Это – ред.) первый в России световой фонтан, символизирующий созидательную силу атомной энергии", - говорится в сообщении.
Центром композиции выступает стела, увенчанная шаром с кольцами-орбитами (символ энергии мирного атома). Высота фонтана – пять метров.
Световая конструкция стала смысловым продолжением мемориально-ландшафтной композиции Аллеи Чернобыльцев, посвящённой памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В воскресенье исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.