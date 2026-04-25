Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Монреалем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Монреаль Канадиенс» в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ.
- Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу и набрал свое четвертое очко в текущем плей-офф.
- «Монреаль» повел в серии до четырех побед со счетом 2:1.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" уступила на выезде "Монреаль Канадиенс" в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Монреале, завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу канадской команды. В составе "Монреаля" отличились Александр Тексье (5-я минута), Кирби Дак (33) и Лэйн Хатсон (63). У "Тампы" по шайбе забросили Брэйден Поинт (8) и Брэндон Хэйгел (25).
25 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
04:53 • Александр Тексье
(Захари Болдук, Кирби Дах)
32:43 • Кирби Дах
(Арбер Зекай)
62:09 • Лэйн Хатсон
(Александр Тексье, Захари Болдук)
07:42 • Брэйден Пойнт
24:47 • Брэндон Хагель
Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отдал голевую передачу на Поинта и набрал свое 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф. Форвард "Монреаля" Иван Демидов результативными действиями не отметился.
"Монреаль" вышел вперед в серии до четырех побед - 2:1. Четвертая игра также пройдет на льду "Канадиенс" в ночь на 27 апреля по московскому времени.
В другом матче клуб "Вегас Голден Найтс" на выезде уступил "Юте Маммот" со счетом 2:4 (0:2, 1:2, 1:0). В составе "Вегаса" голевую передачу отдал Иван Барбашев, на счету которого стало 3 (2+1) очка в трех матчах текущего плей-офф. "Юта" вышла вперед в серии - 2-1.