Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Монреалем" - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 17.03.2022
07:25 25.04.2026 (обновлено: 11:54 25.04.2026)
Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Монреалем"

"Тампа" уступила "Монреалю" в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Тампы"Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Монреаль Канадиенс» в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу и набрал свое четвертое очко в текущем плей-офф.
  • «Монреаль» повел в серии до четырех побед со счетом 2:1.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" уступила на выезде "Монреаль Канадиенс" в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Монреале, завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу канадской команды. В составе "Монреаля" отличились Александр Тексье (5-я минута), Кирби Дак (33) и Лэйн Хатсон (63). У "Тампы" по шайбе забросили Брэйден Поинт (8) и Брэндон Хэйгел (25).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
Монреаль
3 : 2
Тампа-Бэй
04:53 • Александр Тексье
(Захари Болдук, Кирби Дах)
32:43 • Кирби Дах
(Арбер Зекай)
62:09 • Лэйн Хатсон
(Александр Тексье, Захари Болдук)
07:42 • Брэйден Пойнт
(Джейк Гентцель, Никита Кучеров)
24:47 • Брэндон Хагель
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отдал голевую передачу на Поинта и набрал свое 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф. Форвард "Монреаля" Иван Демидов результативными действиями не отметился.
"Монреаль" вышел вперед в серии до четырех побед - 2:1. Четвертая игра также пройдет на льду "Канадиенс" в ночь на 27 апреля по московскому времени.
В другом матче клуб "Вегас Голден Найтс" на выезде уступил "Юте Маммот" со счетом 2:4 (0:2, 1:2, 1:0). В составе "Вегаса" голевую передачу отдал Иван Барбашев, на счету которого стало 3 (2+1) очка в трех матчах текущего плей-офф. "Юта" вышла вперед в серии - 2-1.
ХоккейСпортМонреальАлександр ТексьеБрэйден ПоинтНикита КучеровТампа-Бэй ЛайтнингМонреаль КанадиенсВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
