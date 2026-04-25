Александер-Уокера признали самым прогрессирующим игроком сезона в НБА - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
02:12 25.04.2026 (обновлено: 02:21 25.04.2026)
Александер-Уокера признали самым прогрессирующим игроком сезона в НБА

Александер-Уокер стал самым прогрессирующим игроком сезона в НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский защитник «Атланты Хокс» Никейл Александер-Уокер признан самым прогрессирующим игроком регулярного чемпионата НБА сезона-2025/26.
  • Александер-Уокер увеличил свой средний показатель результативности с 9,4 очка за игру в сезоне-2024/25 до 20,8 очка за матч.
  • «Атланта» стала первым клубом, баскетболисты которого удостаивались звания самого прогрессирующего игрока два сезона подряд.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Канадский защитник "Атланты Хокс" Никейл Александер-Уокер признан самым прогрессирующим игроком (MIP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/26, сообщается на странице организации в соцсети X.
Александер-Уокер увеличил свой средний показатель результативности с 9,4 очка за игру в сезоне-2024/25 до 20,8 очка за матч. Также в прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он делал в среднем 3,4 подбора и 3,7 передачи. Другими финалистами номинации были израильский легкий форвард Дени Авдия из "Портленд Трэйл Блэйзерс" и американский центровой "Детройт Пистонс" Джейлен Дюрен.
В прошлом году обладателем награды стал одноклубник Александера-Уокера - австралиец Дайсон Дэниелс. "Атланта" стала первым клубом с момента учреждения приза, баскетболисты которого удостаивались звания самого прогрессирующего игрока два сезона подряд.
