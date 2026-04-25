Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

- Следующей соперницей Андреевой станет венгерка Анна Бондар.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла Далму Галфи из Венгрии в матче третьего круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под девятым номером россиянки, которая является восьмой ракеткой мира. Галфи занимает 117-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
