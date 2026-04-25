Медведев вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу посеянного под седьмым номером россиянина, который является 10-й ракеткой мира. Матч продолжался 2 часа 9 минут.