Медведев вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.
- В третьем круге грунтового турнира россиянин сыграет с норвежцем Николаем Будковым Кьером.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу посеянного под седьмым номером россиянина, который является 10-й ракеткой мира. Матч продолжался 2 часа 9 минут.
Madrid Open
25 апреля 2026 • начало в 20:05
Завершен
2 : 1
В третьем круге грунтового турнира Медведев встретится с норвежцем Николаем Будковым Кьером.
