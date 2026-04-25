Медведев назвал Жириновского сооснователем политической системы России

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Жириновского одним из основателей современной политической системы России.
Об этом он сказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести". Зампред Совбеза отметил, что для абсолютного большинства людей партия ЛДПР ассоциировалась с именем ее основателя.
"Жириновский был действительно одним из сооснователей современной политической системы. Причем совершенно очевидно было для абсолютного большинства людей, что партия в тот период ассоциировалась прежде всего с ним. Не нужно было говорить ЛДПР, нужно было сказать "партия Жириновского", - вспоминает Медведев.
Он отметил, что далеко не все политические силы обладают такой моделью.
По его словам, Жириновский понимал свои цели. "А основная цель, которую он всю жизнь преследовал, - это польза своей стране, России", - добавил Медведев.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
