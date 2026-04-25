Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Жириновского сооснователем политической системы России - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 25.04.2026
Медведев назвал Жириновского сооснователем политической системы России

Медведев назвал Жириновского одним из основателей современной политсистемы РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал Жириновского одним из основателей современной политической системы России.
  • Он отметил, что ЛДПР в тот период ассоциировалась прежде всего с Жириновским.
  • Основная цель, которую он всю жизнь преследовал, - это польза своей стране, добавил зампред Совета безопасности.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Жириновского одним из основателей современной политической системы России.
Об этом он сказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести". Зампред Совбеза отметил, что для абсолютного большинства людей партия ЛДПР ассоциировалась с именем ее основателя.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Путин рассказал, на чем основывались "предсказания" Жириновского
Вчера, 12:39
«
"Жириновский был действительно одним из сооснователей современной политической системы. Причем совершенно очевидно было для абсолютного большинства людей, что партия в тот период ассоциировалась прежде всего с ним. Не нужно было говорить ЛДПР, нужно было сказать "партия Жириновского", - вспоминает Медведев.
Он отметил, что далеко не все политические силы обладают такой моделью.
"Что важно: что это была одна из первых оппозиционных партий. И в этом смысле это было нужно для России того периода, поскольку после краха КПСС не все даже понимали, как может существовать система в условиях нескольких партий", - упомянул зампред Совбеза.
По его словам, Жириновский понимал свои цели. "А основная цель, которую он всю жизнь преследовал, - это польза своей стране, России", - добавил Медведев.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
РоссияВладимир ЖириновскийДмитрий МедведевЛДПРКПССГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала