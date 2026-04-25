Медведев рассказал, как ходил с Жириновским на рыбалку

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский из резкого политика превратился в "счастливого ребенка" на рыбалке в Завидово.

Он отметил, что тогда был удивлен реакцией политика на этот хороший улов.

"Я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьет куда-то, он превратился просто в ребенка. У него были глаза счастливого ребенка", - рассказал Медведев.