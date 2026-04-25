Медведев рассказал, как ходил с Жириновским на рыбалку - РИА Новости, 25.04.2026
13:50 25.04.2026
Медведев рассказал, как ходил с Жириновским на рыбалку

Медведев: Жириновский на рыбалке превращался в счастливого ребенка

© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Жириновский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев вспомнил о случае, когда Владимир Жириновский превратился в «счастливого ребенка» на рыбалке в Завидово.
  • Медведев пригласил лидеров фракций и политических партий отдохнуть в Завидово, где они пошли на рыбалку.
  • Жириновский вытащил приличную рыбу, и Медведев был удивлен его реакцией на улов.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский из резкого политика превратился в "счастливого ребенка" на рыбалке в Завидово.
Об этом случае он рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести". Медведев в одном из фрагментов вспоминает о неформальном общении с лидерами партий во время совместного отдыха.
"Вот эта человеческая сторона (Жириновского) - один раз для меня очень ярко проявилась, когда я пригласил лидеров фракций и, соответственно, политических партий отдохнуть в Завидово. Ну и там мы пошли на рыбалку. И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу", - упомянул зампред Совбеза.
Он отметил, что тогда был удивлен реакцией политика на этот хороший улов.
"Я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьет куда-то, он превратился просто в ребенка. У него были глаза счастливого ребенка", - рассказал Медведев.
ЗавидовоРоссияДмитрий МедведевВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
