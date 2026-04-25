Каменский заявил, что Малкин способен и дальше играть в НХЛ

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что у российского хоккеиста "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина еще много сил и энтузиазма, чтобы продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).