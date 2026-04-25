Каменский заявил, что Малкин способен и дальше играть в НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
13:08 25.04.2026 (обновлено: 13:11 25.04.2026)
Каменский заявил, что Малкин способен и дальше играть в НХЛ

Каменский: у Малкина еще много сил и энтузиазма, чтобы продолжать карьеру в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что у Евгения Малкина еще много сил и энтузиазма, чтобы продолжать карьеру в НХЛ.
  • Малкин заявил, что хотел бы провести еще один сезон в составе «Питтсбурга».
  • В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что у российского хоккеиста "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина еще много сил и энтузиазма, чтобы продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Ранее 39-летний Малкин заявил, что хотел бы провести еще один сезон в составе "Питтсбурга".
"Женя - хоккеист высокого уровня, в этом сезоне он показал, что у него еще много сил и энтузиазма. Он, естественно, будет одним из лидеров "Питтсбурга", - сказал Каменский.
"Мы пока не знаем, есть ли у него планы поиграть в России, может быть, он хочет завершить карьеру именно в НХЛ. Это надо спросить у него. В любом случае надо сыграть сезон в НХЛ и потом решать. Сразу такие вопросы не обсуждаются", - добавил он.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах.
ХоккейСпортРоссияВалерий КаменскийЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
