Рейтинг@Mail.ru
Малкин заявил, что хочет быть частью "Питтсбурга" в следующем сезоне
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:38 25.04.2026
Малкин заявил, что хочет быть частью "Питтсбурга" в следующем сезоне

© Фото : x.com/nhlЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Фото : x.com/nhl
Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что хотел бы провести следующий сезон в составе команды, и отметил, что решение по этому вопросу зависит от руководства клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сезон-2025/26 является для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
"Я хочу продолжать играть, быть здесь, быть частью команды в следующем сезоне и завершить карьеру в Питтсбурге. Но итоговый выбор не за мной, решение за руководством, возможно, новыми владельцами клуба. Я просто хочу продолжать играть, сделать все, что мы можем в четвертом матче, вернуть серию в Питтсбург. Мы хотим играть для наших фанатов, они точно заслужили это", - заявил Малкин на видео, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети Х.
"Питтсбург" вышел в плей-офф НХЛ и в серии первого раунда встречается с "Филадельфией Флайерз". После трех матчей команда уступает со счетом 0-3. Четвертый матч противостояния пройдет в ночь на 26 апреля по московскому времени в Филадельфии.
"Мы понимаем всю ситуацию и то, что она не из легких, но это еще не конец. В плохом настроении нам быть нельзя, это может на нас плохо повлиять. Сегодня была хорошая тренировка, мы жестко поработали, готовы к следующей игре. В третьем матче мы смотрелись неплохо, у нас есть все шансы выиграть серию. У нас был шикарный год, прекрасная команда. Мы понимаем, что происходит. Нелегко, конечно. Никто в нас уже не верит, а мы верим. Еще не конец, мы будем продолжать биться", - добавил Малкин.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Лос-Анджелес" уступил "Колорадо" в игре плей-офф, несмотря на пас Панарина
24 апреля, 07:39
 
ХоккейСпортПиттсбургФиладельфияЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала