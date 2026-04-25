Малкин заявил, что хочет быть частью "Питтсбурга" в следующем сезоне

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что хотел бы провести следующий сезон в составе команды, и отметил, что решение по этому вопросу зависит от руководства клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сезон-2025/26 является для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
"Я хочу продолжать играть, быть здесь, быть частью команды в следующем сезоне и завершить карьеру в Питтсбурге. Но итоговый выбор не за мной, решение за руководством, возможно, новыми владельцами клуба. Я просто хочу продолжать играть, сделать все, что мы можем в четвертом матче, вернуть серию в Питтсбург. Мы хотим играть для наших фанатов, они точно заслужили это", - заявил Малкин на видео, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети Х.
"Питтсбург" вышел в плей-офф НХЛ и в серии первого раунда встречается с "Филадельфией Флайерз". После трех матчей команда уступает со счетом 0-3. Четвертый матч противостояния пройдет в ночь на 26 апреля по московскому времени в Филадельфии.
"Мы понимаем всю ситуацию и то, что она не из легких, но это еще не конец. В плохом настроении нам быть нельзя, это может на нас плохо повлиять. Сегодня была хорошая тренировка, мы жестко поработали, готовы к следующей игре. В третьем матче мы смотрелись неплохо, у нас есть все шансы выиграть серию. У нас был шикарный год, прекрасная команда. Мы понимаем, что происходит. Нелегко, конечно. Никто в нас уже не верит, а мы верим. Еще не конец, мы будем продолжать биться", - добавил Малкин.