Листунова выиграла Кубок России на брусьях, Мельникова стала третьей

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Виктория Листунова стала победительницей в упражнении на разновысоких брусьях на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе.
Листунова набрала 14,700 балла. Второй стала Анна Калмыкова (14,433), третьей - Анна Смирнова (14,066). Олимпийская чемпионка Токио Ангелина Мельникова заняла седьмую строчку с результатом 12,633 балла.
В опорном прыжке первое место заняла Калмыкова, набрав 13,916 балла. Второй стала Александра Ануфриева (13,833), тройку лидеров замкнула Алеся Браницкая (13,666).
Кубок России по спортивной гимнастике проходит с 21 по 26 апреля.