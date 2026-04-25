"Лион" обыграл "Осер" в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Футбол
19:08 25.04.2026
"Лион" обыграл "Осер" в матче чемпионата Франции

"Лион" победил "Осер" в матче чемпионата Франции по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Лион» обыграл «Осер» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 3:2.
  • «Лион» одержал третью победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице с 57 очками.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Лион" одержал победу над "Осером" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Роман Яремчук (19-я и 71-я минуты), мяч также забил Корентен Толиссо (66). У "Осера" отличились Синали Диоманде (35) и Брайан Око (88).
"Лион" одержал третью победу подряд". Команда, набрав 57 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. "Осер" с 25 баллами располагается на 16-й позиции.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
25 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Лион
3 : 2
Осер
19‎’‎ • Роман Яремчук
(Абнер)
66‎’‎ • Корантен Толиссо
(Энсли Мэйтленд-Найлз)
71‎’‎ • Роман Яремчук
(Корантен Толиссо)
35‎’‎ • Синали Диоманде
88‎’‎ • Брайан Око
(Синали Диоманде)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортРоман ЯремчукСинали ДиомандеОсерЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
