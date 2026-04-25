"Лион" обыграл "Осер" в матче чемпионата Франции

- «Лион» обыграл «Осер» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 3:2.
- «Лион» одержал третью победу подряд и занимает третью строчку в турнирной таблице с 57 очками.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Лион" одержал победу над "Осером" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Роман Яремчук (19-я и 71-я минуты), мяч также забил Корентен Толиссо (66). У "Осера" отличились Синали Диоманде (35) и Брайан Око (88).
"Лион" одержал третью победу подряд". Команда, набрав 57 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. "Осер" с 25 баллами располагается на 16-й позиции.
19’ • Роман Яремчук
(Абнер)
66’ • Корантен Толиссо
71’ • Роман Яремчук
35’ • Синали Диоманде
88’ • Брайан Око