"Лион" обыграл "Осер" в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Лион" одержал победу над "Осером" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Лионе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Роман Яремчук (19-я и 71-я минуты), мяч также забил Корентен Толиссо (66). У "Осера" отличились Синали Диоманде (35) и Брайан Око (88).