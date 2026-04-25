18:14 25.04.2026 (обновлено: 19:50 25.04.2026)
В Краснодарском крае подтопило более 130 придомовых территорий

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий паводка в Белореченском районе Краснодарского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белореченском районе Краснодарского края подтопило более 130 придомовых территорий.
  • В поселке Южный в 34 дома зашла вода, в 13 из них ее уже откачали.
  • На месте работают специалисты отряда "Кубань-СПАС" и краевая противопожарная служба, уровень воды начинает спадать.
КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Более 130 придомовых территорий было подтоплено паводком в Белореченском районе Краснодарского края с пятницы, на месте работают специалисты, а уровень воды начинает спадать, сообщает оперативный штаб региона.
Белореченском районе с 24 апреля произошло подтопление 131 придомовой территории. В поселке Южный, где в пятницу ввели режим ЧС, в 34 дома зашла вода, в настоящий момент ее полностью откачали с территории 13 домовладений", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Ведомство уточняет, что на месте работают специалисты отряда "Кубань-СПАС" и краевая противопожарная служба. В поселке Заречный Белореченский отряд "Кубань-СПАС" расчищает заторы на реке Чибрик.
Как отмечает оперштаб, уровень воды начинает спадать.
В пятницу оперативный штаб региона сообщал о подъеме уровня воды в реках нескольких муниципалитетов из-за сильных ливней в Краснодарском крае.
В результате произошло подтопление придомовых территорий в Белореченском районе: в Белореченске, станице Пшехской, поселках Южный, Родники и Восточный. Также в Белореченске на пересечении улиц Кочергина и Суворова река Келермес затопила дорогу.
