"Ак Барс" обыграл "Металлург в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в первом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После третьей пропущенной шайбы "Металлург" произвел замену вратаря. Вместо Александра Смолина на лед вышел Илья Набоков.

Сафонов сыграл 400-й матч в КХЛ. Нападающий "Металлурга" Сергей Толчинский отдал 200-ю результативную передачу в лиге. Защитник "Ак Барса" Никита Лямкин продлил результативную серию (2 гола + 9 передач) до девяти матчей. Его одноклубники Митчел Миллер (0+6), Кирилл Семенов (1+5) и Сафонов (1+3) набрали очки в четвертой встрече подряд.