Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" обыграл "Металлург в первом матче полуфинала Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:21 25.04.2026 (обновлено: 16:50 25.04.2026)
"Ак Барс" обыграл "Металлург в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Ак Барса"
Хоккеисты Ак Барса - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ак Барса».
  • «Ак Барс» открыл счет в серии до четырех побед — 1-0.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в первом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Илья Сафонов (3-я минута), Никита Дыняк (11), Нэйтан Тодд (16), дубль оформил Александр Хмелевский (33, 53). У "Металлурга" отличились Люк Джонсон (30) и Александр Петунин (50).
После третьей пропущенной шайбы "Металлург" произвел замену вратаря. Вместо Александра Смолина на лед вышел Илья Набоков.
Сафонов сыграл 400-й матч в КХЛ. Нападающий "Металлурга" Сергей Толчинский отдал 200-ю результативную передачу в лиге. Защитник "Ак Барса" Никита Лямкин продлил результативную серию (2 гола + 9 передач) до девяти матчей. Его одноклубники Митчел Миллер (0+6), Кирилл Семенов (1+5) и Сафонов (1+3) набрали очки в четвертой встрече подряд.
"Ак Барс" открыл счет в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.
"Ак Барс" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла челябинский "Трактор" (4-1), а во втором - минское "Динамо" (4-0). "Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь", в четвертьфинале - нижегородское "Торпедо" (4-1).
ХоккейИлья СафоновНикита ДынякАлександр ХмелевскийАк БарсМеталлург (Магнитогорск)ТракторКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала