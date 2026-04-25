"Ак Барс" обыграл "Металлург в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в первом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Илья Сафонов (3-я минута), Никита Дыняк (11), Нэйтан Тодд (16), дубль оформил Александр Хмелевский (33, 53). У "Металлурга" отличились Люк Джонсон (30) и Александр Петунин (50).
После третьей пропущенной шайбы "Металлург" произвел замену вратаря. Вместо Александра Смолина на лед вышел Илья Набоков.
Сафонов сыграл 400-й матч в КХЛ. Нападающий "Металлурга" Сергей Толчинский отдал 200-ю результативную передачу в лиге. Защитник "Ак Барса" Никита Лямкин продлил результативную серию (2 гола + 9 передач) до девяти матчей. Его одноклубники Митчел Миллер (0+6), Кирилл Семенов (1+5) и Сафонов (1+3) набрали очки в четвертой встрече подряд.
"Ак Барс" открыл счет в серии до четырех побед - 1-0. Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.
"Ак Барс" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла челябинский "Трактор" (4-1), а во втором - минское "Динамо" (4-0). "Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь", в четвертьфинале - нижегородское "Торпедо" (4-1).
