Плей-офф КХЛ 2026: расписание, таблица, сетка Кубка Гагарина
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
16:40 25.04.2026
"Ак Барс" разнес лучшую команду КХЛ! "Металлург" пропустил мощный удар

"Ак Барс" обыграл "Металлург" в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
Хоккеисты "Ак Барса" празднуют гол
Хоккеисты Ак Барса празднуют гол
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
"Ак Барс" уверенно обыграл "Металлург" в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Казанцы обнаружили немало проблем у сильнейшей команды регулярного сезона.

Старые знакомые

После голевой феерии, которую вчера устроили "Авангард" и "Локомотив" в Ярославле, к старту своей серии в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги приступили магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс". Для обеих команд очные встречи в кубковых соревнованиях — привычное дело. "Магнитка" и казанцы регулярно играли друг против друга во времена Суперлиги, а уже в КХЛ победитель их противостояния гарантированно играл в финале. Так было в сезонах-2009/10 и -2017/18, когда "Ак Барс", переиграв "Металлург" на стадиях второго раунда плей-офф (4-2, 4-1), в итоге добрался до Кубка Гагарина, так было и в сезоне-2016/17, когда "сталевары" разгромили "барсов" в полуфинале (4-0) и вышли в финал Кубка Гагарина, уступив в решающей серии петербургскому СКА (1-4).
Так будет и в этом сезоне.
"Металлург" и "Ак Барс" уверенно преодолели первые две стадии текущего розыгрыша плей-офф. Подопечные Андрея Разина с одинаковым счетом 4-1 выиграли серии против "Сибири" и нижегородского "Торпедо", а команда Анвара Гатиятулина поочередно разделалась с "Трактором" (4-1) и минским "Динамо" (4-0). По статистике обе команды накануне первой встречи в своей серии имели относительно равные показатели:
  • "Металлург" забросил 31 шайбу в десяти предыдущих матчах (в среднем 3,1 гола за игру), "Ак Барс" — 28 шайб в девяти предыдущих матчах (в среднем 3,1 гола за игру);
  • "Металлург" пропустил 16 шайб за тот же период (в среднем 1,6 гола за игру), "Ак Барс" — 17 шайб (в среднем 1,8 гола за игру);
  • "Металлург" реализовал 18,8% попыток большинства, "Ак Барс" — 22,7%.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Хоккеисты "Ак Барса"
Хоккеисты Ак Барса
При этом важным моментом их серии может стать тот факт, что "Металлург" и "Ак Барс" столкнулись с несколько разным сопротивлением в первых двух раундах плей-офф. Да, "Сибирь" и "Торпедо" огрызались и делали все, что было в их силах, чтобы усложнить жизнь "Магнитке", но "сталевары" если и сталкивались с проблемами в этих матчах, то преимущественно после того, как создавали их сами себе. При полной концентрации же и четком выполнении задании тренерского штаба с ответственным отношением к своим моментам подопечные Разина буквально сметали оппонента — в такие моменты разница в уровне между лучшей командой регулярного сезона и клубами, кто забрался в плей-офф с громким скрипом, была ощутимой.
"Ак Барс" же получил отличное сопротивление от "Трактора" и минского "Динамо" с точки зрения борьбы, давления и даже уровня хоккея: в серии против челябинцев три победы из четырех казанцы добыли в овертаймах, а в дуэли с минчанами подопечные Гатиятулина проделали огромнейший объем работы для нейтрализации очень опасной и результативной атаки соперника. По сути "Ак Барс" по-настоящему включил режим плей-офф уже в первых двух раундах, тогда как "Металлург" пришел к этому лишь к полуфиналу. Тем не менее главный тренер "сталеваров" хотел верить в другое.
«
"Считаю, что у нас были проблемы в прошлых сериях, и это даже хорошо. Чаще всего мы создавали их сами себе. Я бы не сказал, что у нас были слабые соперники. "Сибирь" в конце регулярного чемпионата отнимала очки у больших и боролась за восьмерку. "Торпедо" весь сезон доказывало, что готово играть с топ-клубами. То, что проиграли по одному матчу, пойдет нам на пользу. Согласен, что сейчас соперник будет другой. Может быть, не такой быстрый, как "Торпедо". У "Ак Барса" есть Лямкин, Яшкин, которые давно на слуху. Барабанов хорошо владеет катанием. У казанцев свои сильные стороны, у нас свои — кто их лучше использует, тот и победит", — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин
Главный тренер ХК Металлург Андрей Разин
"Ак Барс" растерзал "лис"

Перед началом очного противостояния "Металлург" и "Ак Барс" имели отличные показатели результатов первых матчей в полуфиналах плей-офф КХЛ. "Магнитка", например, этого сезона выиграла пять и пяти первых матчей, когда начинала полуфинал на своей площадке, а казанцы добыли шесть побед во всех восьми стартовых играх на данной стадии. Эту статистику сегодня "Ак Барс" улучшил для себя и ухудшил — для оппонента.
«
"Габариты сыграют нам на руку? Да, если правильно их использовать. Но важнее будет то, кто больше забьет", — отметил капитан "казанцев" Алексей Марченко перед стартом серии, отвечая на вопрос о том, что игроки "Ак Барса" превосходят своих соперников в том числе и в росте.
Это намерение подопечные Гатиятулина продемонстрировали в лучшем виде.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Металлург Мг
2 : 5
Ак Барс
09:26 • Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
09:34 • Александр Петунин
02:29 • Илья Сафонов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
10:01 • Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Илья Карпухин)
15:33 • Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов)
12:43 • Александр Хмелевский
(Кирилл Семенов, Mitchell Miller)
12:16 • Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)
С самого начала матча "Ак Барс" буквально задавил "Металлург". Казанцы превосходили хозяев площадки в скорости, давлении и агрессии. Превосходство гостей было подавляющим, особенно в угрозе чужим воротам. В стартовом отрезке игры "барсы" имели огромное преимущество по броскам в створ (12:0), и "Магнитка" впервые смогла доставить шайбу до голкипера казанской команды Тимура Билялова лишь на восьмой минуте.
Превосходил "Ак Барс" "сталеваров" и в ключевом компоненте — в заброшенных шайбах.
Уже на третьей минуте подопечные Гатиятулина смогли открыть счет в результате затяжной позиционной атаки. Ее казанцы завершили голом после того, как Илья Сафонов замкнул классную передачу от Митчела Миллера с правого края.
К середине периода "Ак Барс" увеличил преимущество в счете: казанцы провели атаку на скорости и поймали "Металлург" на позиционной ошибке, в результате чего Никита Дыняк воспользовался свободным пространством и из удобной позиции нанес классный кистевой бросок, отправив шайбу в дальний угол ворот.
После двух пропущенных шайб "Металлург" заметно активизировался и создал несколько опасных моментов у ворот Билялова, а в одном эпизоде "сталевары" даже смогли распечатать голкипера "Ак Барса", когда отличился Данила Паливко, но этот гол был отменен из-за офсайда. Видеоассистенты из штаба Гатиятулина в очередной раз сработали на высшем уровне и смогли добиться отмены гола.
Но вместо того, чтобы увеличить давление и взять игру под свой контроль, "Металлург" пропустил третий раз. Оборона "сталеваров" дала чересчур много времени Нэйтану Тодду на принятие решения: канадский форвард без особого сопротивления исполнил фирменный бросок из правого круга вбрасывания и "прошил" Александра Смолина. На этот матч для голкипера "Металлурга" был окончен, и вместо него в игру вступил Илья Набоков.
В раздевалке "Магнитки" во время первого перерыва, очевидно, состоялся основательный разговор Андрея Разина со своими подопечными, и во втором периоде хозяева площадки сыграли активнее, атаковали чаще, регулярно бросали по воротам Билялова. И к середине периода "сталевары" все же смогли его пробить: Люк Джонсон на пятаке технично подставил клюшку после наброса Робина Пресса от синей линии и переправил шайбу в ворота, реализовав первое же большинство "Металлурга" в матче.
Однако "Ак Барс" вернул себе преимущество в три шайбы уже через несколько минут. Кирилл Семенов на скорости ворвался в чужую зону и отпасовал на пятак, откуда Александр Хмелевский исполнил бросок с неудобной руки и отправил шайбу точно под перекладину.
В третьем периоде "Металлург" заметно доминировал над "Ак Барсом" и много, опасно атаковал. Правда, и казанцы имели все возможности для того, чтобы играть без шайбы и действовать на удержание результата. Гостям оставалось лишь минимизировать количество ошибок и вытерпеть оставшиеся 20 минут. Формально подопечные Гатиятулина допустили единственную очевидную ошибку из разряда необязательных, когда Никита Лямкин выбросил шайбу за пределы площадки. За нее "Ак Барс" был наказан.
© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
Эпизод матча "Металлург" - "Ак Барс"
Эпизод матча Металлург - Ак Барс
Уже на исходе большинства, пока Лямкин не успел покинуть зону штрафников и вернуться на лед, Александр Петунин эффективно сыграл на добивании и с пятака переправил шайбу в ворота после того, как Билялов не очень удачно отразил дальний бросок Макара Хабарова.
2:4 за десять минут до конца основного времени матча не был тем счетом, который характеризовал положение "Металлурга" как критическое. Возможности оформить камбэк у подопечных Разина имелись. Но, как это было в предыдущих сериях, "сталевары" придумали сами себе проблемы, когда эту ситуацию было необходимо исключить.
© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
Хоккеисты "Ак Барса" празднуют гол
Хоккеисты Ак Барса празднуют гол
Артем Минулин у своих ворот неаккуратно сыграл клюшкой и попал по лицу игроку "Ак Барса". Казанцы реализовали большинство моментально: Тодд выполнил поперечную передачу, и Хмелевский с правого края точного бросил "с кистей". Набоков момент броска не увидел — ему обзор закрыл Сафонов. Уже через минуту "Металлург" получил еще один малый штраф, и пусть в этот раз "Ак Барс" простил "сталеваров", но хозяева площадки потратили очень ценные силы, которых в итоге не хватило на финишный штурм. Казанцы перекрыли все пути в свою зону и лишили соперника последних шансов на камбэк.
5:2 — "Ак Барс" повторил результат, которого добился "Авангард" во вчерашней игре в Ярославле, и добыл важную победу на старте полуфинальной серии плей-офф. Тренерскому штабу "Металлургу" придется выполнить огромный объем работы, чтобы наладить игру своей команды и найти ключи к обороне соперника.
© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин
Главный тренер ХК Металлург Андрей Разин
