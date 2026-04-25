"Ак Барс" разнес лучшую команду КХЛ! "Металлург" пропустил мощный удар

"Ак Барс" уверенно обыграл "Металлург" в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Казанцы обнаружили немало проблем у сильнейшей команды регулярного сезона.

Старые знакомые

После голевой феерии, которую вчера устроили "Авангард" и "Локомотив" в Ярославле, к старту своей серии в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги приступили магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс". Для обеих команд очные встречи в кубковых соревнованиях — привычное дело. "Магнитка" и казанцы регулярно играли друг против друга во времена Суперлиги, а уже в КХЛ победитель их противостояния гарантированно играл в финале. Так было в сезонах-2009/10 и -2017/18, когда "Ак Барс", переиграв "Металлург" на стадиях второго раунда плей-офф (4-2, 4-1), в итоге добрался до Кубка Гагарина, так было и в сезоне-2016/17, когда "сталевары" разгромили "барсов" в полуфинале (4-0) и вышли в финал Кубка Гагарина, уступив в решающей серии петербургскому СКА (1-4).

Так будет и в этом сезоне.

"Металлург" и "Ак Барс" уверенно преодолели первые две стадии текущего розыгрыша плей-офф. Подопечные Андрея Разина с одинаковым счетом 4-1 выиграли серии против "Сибири" и нижегородского "Торпедо", а команда Анвара Гатиятулина поочередно разделалась с "Трактором" (4-1) и минским "Динамо" (4-0). По статистике обе команды накануне первой встречи в своей серии имели относительно равные показатели:

"Металлург" забросил 31 шайбу в десяти предыдущих матчах (в среднем 3,1 гола за игру), "Ак Барс" — 28 шайб в девяти предыдущих матчах (в среднем 3,1 гола за игру);

"Металлург" пропустил 16 шайб за тот же период (в среднем 1,6 гола за игру), "Ак Барс" — 17 шайб (в среднем 1,8 гола за игру);

"Металлург" реализовал 18,8% попыток большинства, "Ак Барс" — 22,7%.

При этом важным моментом их серии может стать тот факт, что "Металлург" и "Ак Барс" столкнулись с несколько разным сопротивлением в первых двух раундах плей-офф. Да, "Сибирь" и "Торпедо" огрызались и делали все, что было в их силах, чтобы усложнить жизнь "Магнитке", но "сталевары" если и сталкивались с проблемами в этих матчах, то преимущественно после того, как создавали их сами себе. При полной концентрации же и четком выполнении задании тренерского штаба с ответственным отношением к своим моментам подопечные Разина буквально сметали оппонента — в такие моменты разница в уровне между лучшей командой регулярного сезона и клубами, кто забрался в плей-офф с громким скрипом, была ощутимой.

"Ак Барс" же получил отличное сопротивление от "Трактора" и минского "Динамо" с точки зрения борьбы, давления и даже уровня хоккея: в серии против челябинцев три победы из четырех казанцы добыли в овертаймах, а в дуэли с минчанами подопечные Гатиятулина проделали огромнейший объем работы для нейтрализации очень опасной и результативной атаки соперника. По сути "Ак Барс" по-настоящему включил режим плей-офф уже в первых двух раундах, тогда как "Металлург" пришел к этому лишь к полуфиналу. Тем не менее главный тренер "сталеваров" хотел верить в другое.

« "Считаю, что у нас были проблемы в прошлых сериях, и это даже хорошо. Чаще всего мы создавали их сами себе. Я бы не сказал, что у нас были слабые соперники. "Сибирь" в конце регулярного чемпионата отнимала очки у больших и боролась за восьмерку. "Торпедо" весь сезон доказывало, что готово играть с топ-клубами. То, что проиграли по одному матчу, пойдет нам на пользу. Согласен, что сейчас соперник будет другой. Может быть, не такой быстрый, как "Торпедо". У "Ак Барса" есть Лямкин, Яшкин, которые давно на слуху. Барабанов хорошо владеет катанием. У казанцев свои сильные стороны, у нас свои — кто их лучше использует, тот и победит", — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

"Ак Барс" растерзал "лис"

Перед началом очного противостояния "Металлург" и "Ак Барс" имели отличные показатели результатов первых матчей в полуфиналах плей-офф КХЛ. "Магнитка", например, этого сезона выиграла пять и пяти первых матчей, когда начинала полуфинал на своей площадке, а казанцы добыли шесть побед во всех восьми стартовых играх на данной стадии. Эту статистику сегодня "Ак Барс" улучшил для себя и ухудшил — для оппонента.

« "Габариты сыграют нам на руку? Да, если правильно их использовать. Но важнее будет то, кто больше забьет", — отметил капитан "казанцев" Алексей Марченко перед стартом серии, отвечая на вопрос о том, что игроки "Ак Барса" превосходят своих соперников в том числе и в росте.

Это намерение подопечные Гатиятулина продемонстрировали в лучшем виде.

С самого начала матча "Ак Барс" буквально задавил "Металлург". Казанцы превосходили хозяев площадки в скорости, давлении и агрессии. Превосходство гостей было подавляющим, особенно в угрозе чужим воротам. В стартовом отрезке игры "барсы" имели огромное преимущество по броскам в створ (12:0), и "Магнитка" впервые смогла доставить шайбу до голкипера казанской команды Тимура Билялова лишь на восьмой минуте.

Превосходил "Ак Барс" "сталеваров" и в ключевом компоненте — в заброшенных шайбах.

Уже на третьей минуте подопечные Гатиятулина смогли открыть счет в результате затяжной позиционной атаки. Ее казанцы завершили голом после того, как Илья Сафонов замкнул классную передачу от Митчела Миллера с правого края.

К середине периода "Ак Барс" увеличил преимущество в счете: казанцы провели атаку на скорости и поймали "Металлург" на позиционной ошибке, в результате чего Никита Дыняк воспользовался свободным пространством и из удобной позиции нанес классный кистевой бросок, отправив шайбу в дальний угол ворот.

После двух пропущенных шайб "Металлург" заметно активизировался и создал несколько опасных моментов у ворот Билялова, а в одном эпизоде "сталевары" даже смогли распечатать голкипера "Ак Барса", когда отличился Данила Паливко, но этот гол был отменен из-за офсайда. Видеоассистенты из штаба Гатиятулина в очередной раз сработали на высшем уровне и смогли добиться отмены гола.

Но вместо того, чтобы увеличить давление и взять игру под свой контроль, "Металлург" пропустил третий раз. Оборона "сталеваров" дала чересчур много времени Нэйтану Тодду на принятие решения: канадский форвард без особого сопротивления исполнил фирменный бросок из правого круга вбрасывания и "прошил" Александра Смолина. На этот матч для голкипера "Металлурга" был окончен, и вместо него в игру вступил Илья Набоков.

В раздевалке "Магнитки" во время первого перерыва, очевидно, состоялся основательный разговор Андрея Разина со своими подопечными, и во втором периоде хозяева площадки сыграли активнее, атаковали чаще, регулярно бросали по воротам Билялова. И к середине периода "сталевары" все же смогли его пробить: Люк Джонсон на пятаке технично подставил клюшку после наброса Робина Пресса от синей линии и переправил шайбу в ворота, реализовав первое же большинство "Металлурга" в матче.

Однако "Ак Барс" вернул себе преимущество в три шайбы уже через несколько минут. Кирилл Семенов на скорости ворвался в чужую зону и отпасовал на пятак, откуда Александр Хмелевский исполнил бросок с неудобной руки и отправил шайбу точно под перекладину.

В третьем периоде "Металлург" заметно доминировал над "Ак Барсом" и много, опасно атаковал. Правда, и казанцы имели все возможности для того, чтобы играть без шайбы и действовать на удержание результата. Гостям оставалось лишь минимизировать количество ошибок и вытерпеть оставшиеся 20 минут. Формально подопечные Гатиятулина допустили единственную очевидную ошибку из разряда необязательных, когда Никита Лямкин выбросил шайбу за пределы площадки. За нее "Ак Барс" был наказан.

Уже на исходе большинства, пока Лямкин не успел покинуть зону штрафников и вернуться на лед, Александр Петунин эффективно сыграл на добивании и с пятака переправил шайбу в ворота после того, как Билялов не очень удачно отразил дальний бросок Макара Хабарова.

2:4 за десять минут до конца основного времени матча не был тем счетом, который характеризовал положение "Металлурга" как критическое. Возможности оформить камбэк у подопечных Разина имелись. Но, как это было в предыдущих сериях, "сталевары" придумали сами себе проблемы, когда эту ситуацию было необходимо исключить.

Артем Минулин у своих ворот неаккуратно сыграл клюшкой и попал по лицу игроку "Ак Барса". Казанцы реализовали большинство моментально: Тодд выполнил поперечную передачу, и Хмелевский с правого края точного бросил "с кистей". Набоков момент броска не увидел — ему обзор закрыл Сафонов. Уже через минуту "Металлург" получил еще один малый штраф, и пусть в этот раз "Ак Барс" простил "сталеваров", но хозяева площадки потратили очень ценные силы, которых в итоге не хватило на финишный штурм. Казанцы перекрыли все пути в свою зону и лишили соперника последних шансов на камбэк.