"Юта" и "Колорадо" сыграют в "Зимней классике" 31 декабря
09:16 25.04.2026 (обновлено: 11:29 25.04.2026)
"Юта" и "Колорадо" сыграют в "Зимней классике" 31 декабря

"Юта" и "Колорадо" проведут матч на открытом воздухе 31 декабря

Хоккеист "Юта Маммот" Даниил Бут. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клубы «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш» сыграют друг с другом в рамках «Зимней классики» 31 декабря 2026 года.
  • Встреча пройдет на стадионе по американскому футболу «Райс-Экклс» в Солт-Лейк-Сити, который вмещает 51 444 зрителей.
  • Для «Юты» это будет первый в истории команды матч на открытом воздухе, а «Колорадо» сыграет на открытом воздухе в четвертый раз.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Клубы "Юта Маммот" и "Колорадо Эвеланш" сыграют друг с другом в рамках "Зимней классики" 31 декабря 2026 года, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее стало известно, что встреча пройдет на стадионе по американскому футболу "Райс-Экклс" в Солт-Лейк-Сити, который вмещает 51444 зрителей. Арена принимала церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2002 года.
"Это будет конец дневного времени, ранний вечер, прайм-тайм на Востоке. Часть матча пройдет при искусственном освещении, и мы думаем, что это будет очень здорово", - заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.
Для "Юты" это будет первый в истории команды матч на открытом воздухе. "Колорадо" сыграет на открытом воздухе в четвертый раз.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Такого рекорда нет даже у Овечкина. Панарин разбил лучший клуб Америки!
3 января, 09:00
 
