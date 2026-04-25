"Юта" и "Колорадо" сыграют в "Зимней классике" 31 декабря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клубы «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш» сыграют друг с другом в рамках «Зимней классики» 31 декабря 2026 года.
- Встреча пройдет на стадионе по американскому футболу «Райс-Экклс» в Солт-Лейк-Сити, который вмещает 51 444 зрителей.
- Для «Юты» это будет первый в истории команды матч на открытом воздухе, а «Колорадо» сыграет на открытом воздухе в четвертый раз.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Клубы "Юта Маммот" и "Колорадо Эвеланш" сыграют друг с другом в рамках "Зимней классики" 31 декабря 2026 года, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее стало известно, что встреча пройдет на стадионе по американскому футболу "Райс-Экклс" в Солт-Лейк-Сити, который вмещает 51444 зрителей. Арена принимала церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2002 года.
"Это будет конец дневного времени, ранний вечер, прайм-тайм на Востоке. Часть матча пройдет при искусственном освещении, и мы думаем, что это будет очень здорово", - заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.
Для "Юты" это будет первый в истории команды матч на открытом воздухе. "Колорадо" сыграет на открытом воздухе в четвертый раз.