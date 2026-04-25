"Юта" и "Колорадо" сыграют в "Зимней классике" 31 декабря

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Клубы "Юта Маммот" и "Колорадо Эвеланш" сыграют друг с другом в рамках "Зимней классики" 31 декабря 2026 года, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для "Юты" это будет первый в истории команды матч на открытом воздухе. "Колорадо" сыграет на открытом воздухе в четвертый раз.