Иран совершил первые международные рейсы в Медину и Стамбул

ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. Иранская гражданская авиация совершила первые с 28 февраля международные рейсы в Медину и Стамбул, в ближайшие дни планируется открытие еще четырех направлений, сообщает организация гражданской авиации Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.