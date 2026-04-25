12:26 25.04.2026 (обновлено: 16:56 25.04.2026)
Иран совершил первые международные рейсы в Медину и Стамбул

  • Иранская гражданская авиация совершила первые с 28 февраля международные рейсы в Медину и Стамбул.
  • В ближайшие дни планируется открытие рейсов в Багдад, Баку, Доху и Неджеф.
  • Воздушное пространство Ирана было закрыто, но теперь оно открыто для международных перелетов.
ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. Иранская гражданская авиация совершила первые с 28 февраля международные рейсы в Медину и Стамбул, в ближайшие дни планируется открытие еще четырех направлений, сообщает организация гражданской авиации Ирана.
"После открытия воздушного пространства страны и начала международных авиаперелетов были выполнены рейсы в Медину и Стамбул", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Tasnim.
По информации организации, в ближайшие дни запланировано также открытие маршрутов в Багдад, Баку, Доху и Неджеф.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
