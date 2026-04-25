Иран совершил первые международные рейсы в Медину и Стамбул

ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. Иранская гражданская авиация совершила первые с 28 февраля международные рейсы в Медину и Стамбул, в ближайшие дни планируется открытие еще четырех направлений, сообщает организация гражданской авиации Ирана.