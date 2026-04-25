Тегеран не отменял Каспийский саммит, сообщил посол Ирана - РИА Новости, 25.04.2026
01:05 25.04.2026
Тегеран не отменял Каспийский саммит, сообщил посол Ирана

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
  • Посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран не отменял Каспийский саммит.
  • Первая встреча президентов РФ и Ирана потенциально может состояться в этом году в ходе Каспийского саммита в Тегеране.
  • Каспийский саммит в Тегеране планируется при условии, что позволят обстоятельства.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иран не отменял Каспийский саммит, который может стать первой потенциальной возможностью для встречи президента РФ Владимира Путина и иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи, сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
В середине марта Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что первая встреча двух лидеров потенциально может состояться в этом году в ходе Каспийского саммита в Тегеране.
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили
Иран не видит серьезного подхода США к переговорам, заявил посол
23 апреля, 21:28
"В настоящий момент мы планируем проведение конференции", - сказал посол, отвечая на вопрос об отмене или переносе саммита.
При этом, по его словам, конференция состоится, если позволят условия.
В декабре 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Каспийский саммит в Тегеране пройдет 12 августа 2026 года, однако в конце февраля начался конфликт на Ближнем Востоке вокруг Ирана. В Тегеране в связи с началом боевых действий США и Израиля с Ираном не сообщали о переносе или отмене встречи лидеров прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали
Посол Ирана в России заявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем
23 апреля, 19:47
 
В мире — Тегеран (город), Иран, Россия, Владимир Путин, Моджтаба Хаменеи, Казем Джалали
 
 
