Тегеран не отменял Каспийский саммит, сообщил посол Ирана

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иран не отменял Каспийский саммит, который может стать первой потенциальной возможностью для встречи президента РФ Владимира Путина и иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи, сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.

В середине марта Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что первая встреча двух лидеров потенциально может состояться в этом году в ходе Каспийского саммита в Тегеране

"В настоящий момент мы планируем проведение конференции", - сказал посол, отвечая на вопрос об отмене или переносе саммита.