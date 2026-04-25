Тегеран не отменял Каспийский саммит, сообщил посол Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Иран не отменял Каспийский саммит, который может стать первой потенциальной возможностью для встречи президента РФ Владимира Путина и иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи, сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"В настоящий момент мы планируем проведение конференции", - сказал посол, отвечая на вопрос об отмене или переносе саммита.
При этом, по его словам, конференция состоится, если позволят условия.
В декабре 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Каспийский саммит в Тегеране пройдет 12 августа 2026 года, однако в конце февраля начался конфликт на Ближнем Востоке вокруг Ирана. В Тегеране в связи с началом боевых действий США и Израиля с Ираном не сообщали о переносе или отмене встречи лидеров прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.