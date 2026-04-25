ИИ неизбежно придет в систему высшего образования, заявил Фальков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект неизбежно придет в российскую систему высшего образования и многое в ней изменит, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«
"Что касается искусственного интеллекта… он неизбежно придет в систему высшего образования и многое изменит", - сказал Фальков.
По словам министра, практики применения искусственного интеллекта сегодня уже есть в ряде университетов.
"Наша с вами задача сделать это (внедрить искусственный интеллект - ред.) правильно, осмысленно и масштабировать эти правильные практики на всю систему", - заключил Фальков.
Фальков назвал ИИ колоссальным вызовом в сфере образования
27 сентября 2025, 12:04