09:38 25.04.2026
С помощью вакцины от меланомы можно убрать метастазы, заявил Гинцбург

Гинцбург: персонализированная вакцина от меланомы может убрать метастазы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы, заявил Гинцбург.
  • Способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы: на первых стадиях она вводится в опухоль, а при наличии метастаз — в кровоток.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы.
По словам академика, способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы - на первых стадиях она вводится в опухоль, а при наличии метастаз - в кровоток.
«
"Впервые найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастаз единичных клеток", - рассказал он в интервью "Газете.Ru".
Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Проект создания вакцины "НЕООНКОВАК" реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.
РоссияАлександр ГинцбургРоссийская академия наукОбщество
 
 
