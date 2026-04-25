С помощью вакцины от меланомы можно убрать метастазы, заявил Гинцбург

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы.

По словам академика, способ введения вакцины зависит от стадии развития меланомы - на первых стадиях она вводится в опухоль, а при наличии метастаз - в кровоток.