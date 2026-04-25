Гинцбург рассказал об использовании ИИ при создании онковакцины

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект и дата-центры активно используются при создании персонализированной онковакцины, что помогает быстрее анализировать потоки данных и проводить необходимые расчеты, рассказал академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Он (искусственный интеллект - ред.), с одной стороны, ускоряет, с другой стороны, дает возможность работать с большим массивом данных. Насколько я понимаю математическую подоплеку этого дела, ИИ сравнивает не отдельные мелкие детали, допустим, два нуклеотида, — он сравнивает образы. Для того чтобы сравнивать образы, выражаясь человеческим языком, надо иметь большой жизненный опыт, а этот жизненный опыт к математике приходит только благодаря тому, что у нее в запасе существует дата-центр", - объяснил в интервью "Газете.Ru" Гинцбург.
Академик отмечает, что несмотря на то, что Россия начала производство вакцины позже США и Китая, благодаря разработкам Института системного программирования имени Иванникова, конкурентов почти удалось догнать. Также он поделился планами по коммерциализации вакцины за рубежом, предполагая сценарий распространения, похожий на вакцину от COVID-19 "Спутник V".
Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Проект создания вакцины "НЕООНКОВАК" реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России.
