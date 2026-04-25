Гол Миранчука помог "Атланте" обыграть "Торонто" в матче MLS

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на выезде обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых гол со штрафного забил Миранчук (48-я минута), также отличился Тристан Муюмба (67). У "Торонто" забитым мячом отметился Эмилио Аристасабаль (71).
25 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
71’ • Emilio Aristizabal
(Кобе Франклин)
48’ • Алексей Миранчук
67’ • Тристан Муюмба
(Фарибс Пико)
Миранчук вышел в стартовом составе. 30-летний футболист забил четвертый гол в десяти матчах текущего сезона MLS.
"Атланта" одержала вторую победу со старта чемпионата и занимает 13-е место в Восточной конференции, до этого команда проиграла четыре матча подряд. "Торонто" потерпел третье поражение в сезоне и идет на шестой строчке.