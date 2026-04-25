Рейтинг@Mail.ru
Гимнаст Духно завоевал две золотые медали на Кубке России - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 25.04.2026
© Спортивная гимнастика России/Telegram
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арсений Духно стал победителем соревнований на коне и в вольных упражнениях на Кубке России по спортивной гимнастике.
  • В вольных упражнениях он набрал 14,400 балла, а в соревнованиях на коне показал результат в 14,533 балла.
  • Кубок России по спортивной гимнастике проходит с 21 по 26 апреля.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Арсений Духно стал победителем соревнований на коне и в вольных упражнениях на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе.
В вольных упражнениях Духно набрал 14,400 балла. Второе место занял Мухаммаджон Якубов (13,766), тройку лидеров замкнул Евгений Кисель (13,500). В соревнованиях на коне Духно показал результат 14,533 балла. Далее расположились Владислав Поляшов (14,266) и Илья Мусин (14,066).
В соревнованиях на кольцах золото завоевал Илья Заика, который набрал 14,333 балла. Вторым стал представитель Турции Адем Асил (13,800), который не сможет получить медаль, поскольку статусом обладателя награды Кубка России наделяются только российские спортсмены. Серебряным и бронзовым призерами стали Олег Ступкин (13,333) и Даниел Маринов (13,066).
Кубок России по спортивной гимнастике проходит с 21 по 26 апреля.
СпортЕвгений Киселев (Роснедра)Даниел МариновСпортивная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала