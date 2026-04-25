Гимнаст Духно завоевал две золотые медали на Кубке России

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Арсений Духно стал победителем соревнований на коне и в вольных упражнениях на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе.
В вольных упражнениях Духно набрал 14,400 балла. Второе место занял Мухаммаджон Якубов (13,766), тройку лидеров замкнул Евгений Кисель (13,500). В соревнованиях на коне Духно показал результат 14,533 балла. Далее расположились Владислав Поляшов (14,266) и Илья Мусин (14,066).
В соревнованиях на кольцах золото завоевал Илья Заика, который набрал 14,333 балла. Вторым стал представитель Турции Адем Асил (13,800), который не сможет получить медаль, поскольку статусом обладателя награды Кубка России наделяются только российские спортсмены. Серебряным и бронзовым призерами стали Олег Ступкин (13,333) и Даниел Маринов (13,066).
