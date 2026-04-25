Последствия ДТП с участием автобуса на территории Сяськелевского сельского поселения в Ленинградской области

В Ленинградской области задержали водителя грузовика после ДТП с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено против водителя грузовика после ДТП с автобусом в Ленобласти, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. По уточненным данным ведомства, два человека погибли, еще 23 человека пострадали.

Отмечается, что водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По данным полиции, в результате аварии 63-летний пассажир автобуса погиб на месте происшествия, водитель автобуса позже скончался в больнице. Семнадцать пассажиров, в том числе две женщины в тяжелом состоянии, были госпитализированы.

"Пострадавшая 6-летняя девочка и еще пятеро госпитализированных пассажиров после оказания медицинской помощи были отпущены в удовлетворительном состоянии", - отмечается в сообщении.