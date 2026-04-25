В Ленинградской области задержали водителя грузовика после ДТП с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено против водителя грузовика после ДТП с автобусом в Ленобласти, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. По уточненным данным ведомства, два человека погибли, еще 23 человека пострадали.
"Следственным управлением УМВД России "Гатчинское" Ленинградской области в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчина задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
По данным полиции, в результате аварии 63-летний пассажир автобуса погиб на месте происшествия, водитель автобуса позже скончался в больнице. Семнадцать пассажиров, в том числе две женщины в тяжелом состоянии, были госпитализированы.
"Пострадавшая 6-летняя девочка и еще пятеро госпитализированных пассажиров после оказания медицинской помощи были отпущены в удовлетворительном состоянии", - отмечается в сообщении.
В настоящее время движение в зоне ДТП полностью восстановлено.
