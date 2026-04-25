Число погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области выросло до двух

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области увеличилось до двух, еще 23 человека пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Два человека погибло, 10 человек отправлены на стационарное лечение (из них: 4 в тяжелой степени, 6 - в средней степени); 13 человек отправлены на амбулаторное лечение по местам проживания, в том числе и 2 детей", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что в больницы доставлены 20 пострадавших , в их числе один ребенок, по оперативным данным, пятеро из них - в тяжелом состоянии.
