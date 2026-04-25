Не менее 20 пострадавших в ДТП в Ленобласти доставили в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ 20 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области, включая одного ребенка, были доставлены в больницу, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще пятеро пострадавших, включая ребенка, получили медицинскую помощь амбулаторно.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек, получивших травмы в аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области, госпитализированы. Среди пострадавших также есть ребенок, рассказал журналистам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Кузнецов сообщил, что в результате ДТП в больницы доставлены 20 человек, включая одного ребенка. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое.

Еще пять человек, в том числе ребенок, получили необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим.