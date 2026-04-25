Боксер Дрозд пока не принял предложения сыграть в спектакле "Физики"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе Григорий Дрозд рассказал РИА Новости, что действительно получил предложение принять участие в спектакле Театра сатиры "Физики", но пока находится в раздумьях и на него еще не ответил.

"Действительно, был такой разговор, но не с Евгением, а с другим человеком, близким к театру, и было такое предложение. Но я пока на него не ответил, и для меня было новостью услышать о том, что уже точно участвую, - рассказал Дрозд. - Может быть, с точки зрения медийной части это было бы интересно, но я не обладаю актерской школой или актерскими данными. Так что на сто процентов пока сказать не могу, буду ли участвовать. Пока, можно сказать, в раздумьях".