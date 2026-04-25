В Москве проверят сообщения о девочке, впавшей в кому после игры в бассейне

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проводится проверка после сообщений о 12-летней девочке, впавшей в кому после игры в бассейне в отеле в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, с соцсетях сообщили, что 12-летней девочке стало плохо после игры в бассейне одного из столичных отелей. Ее вынесли из воды и пытались реанимировать, но позже она впала в кому и была экстренно госпитализирована.