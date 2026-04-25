Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверят сообщения о девочке, впавшей в кому после игры в бассейне
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 25.04.2026
В Москве проверят сообщения о девочке, впавшей в кому после игры в бассейне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве проверяют сообщения о 12-летней девочке, впавшей в кому после игры в бассейне одного из отелей.
  • СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проводится проверка после сообщений о 12-летней девочке, впавшей в кому после игры в бассейне в отеле в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, с соцсетях сообщили, что 12-летней девочке стало плохо после игры в бассейне одного из столичных отелей. Ее вынесли из воды и пытались реанимировать, но позже она впала в кому и была экстренно госпитализирована.
«

"Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Как уточнили в пресс-службе СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и обстоятельствах происшествия.
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала